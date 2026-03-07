01:17 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Эксельсиор - Херенвен 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 22:00
07 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Эксельсиор
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Херенвен, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен2 : 1Эксельсиор
19.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Эксельсиор3 : 0Херенвен
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Херенвен0 : 3Эксельсиор
13.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Херенвен0 : 0Эксельсиор
05.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Эксельсиор0 : 1Херенвен
30.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Херенвен1 : 0Эксельсиор
22.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Эксельсиор3 : 3Херенвен
24.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Херенвен0 : 1Эксельсиор
20.09.2017 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор1 : 2Херенвен
16.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Эксельсиор1 : 2Херенвен
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Эксельсиор0 : 1
20.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 2 : 1Эксельсиор
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Эксельсиор1 : 2
06.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 2Эксельсиор
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Эксельсиор2 : 2
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Херенвен2 : 1
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1Херенвен
15.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Херенвен4 : 2
11.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 3Херенвен
07.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2544
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2534
9 Херенвен2534
10 Фортуна2532
11 Гронинген2531
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2517

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close