Эксельсиор - Херенвен 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2026 22:00
07 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Херенвен, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|19.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 3
|24.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|20.09.2017
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 2
|16.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|20.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 2
|11.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 3
|07.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|34
|9
|Херенвен
|25
|34
|10
|Фортуна
|25
|32
|11
|Гронинген
|25
|31
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|25
|17