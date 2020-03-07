Тулуза - Марсель 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Марсель, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|18
|пз
|Пап Диоп
|24
|пз
|Дайанн Металье
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
|11
|нп
|Сантьяго Масса
|10
|нп
|Янн Гбоу
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|11
|пз
|Итан Нванери
|22
|нп
|Тимоти Веа
|17
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|14
|нп
|Игор Пайшао
|Карлес Мартинес
|Роберто де Дзерби
|Жак Абардонадо
|Хабиб Бей
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|06.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|3 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 3
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|6 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|28.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 0
|04.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 4
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 2
|20.02.2026
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|2 : 2
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|5 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|24
|53
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|24
|45
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|40
| 6
Лига конференций
|Ренн
|24
|40
|7
|Монако
|24
|37
|8
|Страсбург
|24
|35
|9
|Брест
|24
|33
|10
|Лорьян
|24
|33
|11
|Тулуза
|24
|31
|12
|Анже
|24
|29
|13
|Гавр
|24
|26
|14
|Париж
|24
|26
|15
|Ницца
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Осер
|24
|18
| 17
Зона вылета
|Нант
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Метц
|24
|13