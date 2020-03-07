01:15 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Тулуза - Марсель 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 22:05
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
07 Марта 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Тулуза
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Марсель, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Марсель
Марсель
1 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
3 США зщ Марк Маккензи
18 Сенегал пз Пап Диоп
24 Франция пз Дайанн Металье
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
7 Аргентина нп Хулиан Виньоло
11 Аргентина нп Сантьяго Масса
10 Франция нп Янн Гбоу
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
21 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
11 Англия пз Итан Нванери
22 США нп Тимоти Веа
17 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
14 Бразилия нп Игор Пайшао
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Италия Роберто де Дзерби
Франция Жак Абардонадо
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
04.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Марсель2 : 2 3 : 4Тулуза
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Марсель2 : 2Тулуза
06.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур Марсель3 : 2Тулуза
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Тулуза1 : 3Марсель
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза2 : 2Марсель
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель0 : 0Тулуза
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Тулуза2 : 3Марсель
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Марсель6 : 1Тулуза
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель1 : 0Тулуза
24.11.2019 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза0 : 2Марсель
04.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Марсель2 : 2 3 : 4Тулуза
28.02.2026 Франция — Лига 1 24-й тур 1 : 0Тулуза
21.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур Тулуза1 : 1
15.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур 2 : 1Тулуза
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 1 : 0Тулуза
04.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Марсель2 : 2 3 : 4Тулуза
01.03.2026 Франция — Лига 1 24-й тур Марсель3 : 2
20.02.2026 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 0Марсель
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Марсель2 : 2
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур 5 : 0Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2457
2
Лига чемпионов
Ланс2453
3
Лига чемпионов
Лион2445
4
Лига чемпионов
Марсель2443
5
Лига Европы
Лилль2440
6
Лига конференций
Ренн2440
7 Монако2437
8 Страсбург2435
9 Брест2433
10 Лорьян2433
11 Тулуза2431
12 Анже2429
13 Гавр2426
14 Париж2426
15 Ницца2424
16
Стыковая зона
Осер2418
17
Зона вылета
Нант2417
18
Зона вылета
Метц2413

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close