01:14 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Ювентус - Пиза 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
07 Марта 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Ювентус
Пиза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Пиза, которое состоится 07 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Пиза
Пиза
1 Италия вр Маттиа Перин
15 Франция зщ Пьер Калюлю
3 Бразилия зщ Бремер
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
6 Англия зщ Ллойд Келли
22 США пз Уэстон Маккенни
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
5 Италия пз Мануэль Локателли
7 Португалия нп Шику Консейсау
30 Канада нп Джонатан Дэвид
10 Турция нп Кенан Йылдыз
12 Бразилия вр Николас
4 Италия зщ Антонио Караччоло
26 Италия зщ Франческо Коппола
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
2 Болгария зщ Росен Божинов
8 Дания пз Мальте Хёйхольт
6 Румыния пз Мариус Марин
20 Швейцария пз Михел Эбишер
32 Италия пз Стефано Морео
7 Алжир нп Мехди Лери
81 Швейцария нп Филип Стоилкович
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Италия Альберто Джилардино
Швеция Оскар Хильемарк
История личных встреч
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Пиза0 : 2Ювентус
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 3 : 3Ювентус
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Ювентус3 : 2 ДВ
21.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Ювентус0 : 2
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 5 : 2Ювентус
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 2Ювентус
02.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур Пиза0 : 1
23.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Пиза
13.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Пиза1 : 2
06.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 0Пиза
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Пиза1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2767
2
Лига чемпионов
Милан2757
3
Лига чемпионов
Наполи2753
4
Лига чемпионов
Рома2751
5
Лига Европы
Комо2748
6
Лига конференций
Ювентус2747
7 Аталанта2745
8 Болонья2739
9 Сассуоло2738
10 Удинезе2735
11 Лацио2734
12 Парма2733
13 Кальяри2730
14 Торино2730
15 Дженоа2727
16 Кремонезе2724
17 Фиорентина2724
18
Зона вылета
Лечче2724
19
Зона вылета
Пиза2715
20
Зона вылета
Верона2715

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close