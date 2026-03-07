Ювентус - Пиза 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Пиза, которое состоится 07 Марта 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Маттиа Перин
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|7
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|12
|вр
|Николас
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|26
|зщ
|Франческо Коппола
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|2
|зщ
|Росен Божинов
|8
|пз
|Мальте Хёйхольт
|6
|пз
|Мариус Марин
|20
|пз
|Михел Эбишер
|32
|пз
|Стефано Морео
|7
|нп
|Мехди Лери
|81
|нп
|Филип Стоилкович
|Лучано Спаллетти
|Альберто Джилардино
|Оскар Хильемарк
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|3 : 3
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|21.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|5 : 2
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|02.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|23.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|13.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|06.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|53
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Комо
|27
|48
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|27
|47
|7
|Аталанта
|27
|45
|8
|Болонья
|27
|39
|9
|Сассуоло
|27
|38
|10
|Удинезе
|27
|35
|11
|Лацио
|27
|34
|12
|Парма
|27
|33
|13
|Кальяри
|27
|30
|14
|Торино
|27
|30
|15
|Дженоа
|27
|27
|16
|Кремонезе
|27
|24
|17
|Фиорентина
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лечче
|27
|24
| 19
Зона вылета
|Пиза
|27
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|27
|15