01:14 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Атлетик - Барселона 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 22:00
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
07 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Атлетик Б
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Барселона, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Барселона
Барселона
1 Испания вр Унай Симон
3 Испания зщ Дани Вивьян
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
12 Испания зщ Хесус Аресо
17 Испания зщ Юри Бершиш
18 Испания пз Микель Хаурехисар
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
20 Испания пз Унай Гомес
11 Испания нп Горка Гурусета
9 Гана нп Иньяки Уильямс
13 Испания вр Жоан Гарсия
5 Испания зщ Пау Кубарси
24 Испания зщ Эрик Гарсия
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
18 Испания зщ Херард Мартин
11 Бразилия пз Рафинья
16 Испания пз Фермин Лопес
20 Испания пз Дани Ольмо
10 Испания пз Ламин Ямаль
17 Испания пз Марк Касадо
7 Испания нп Ферран Торрес
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
07.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона5 : 0Атлетик Б
22.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Атлетик Б0 : 3Барселона
08.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала Атлетик Б0 : 2Барселона
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Барселона2 : 1Атлетик Б
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0Барселона
24.01.2024 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б4 : 2 ДВБарселона
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Барселона1 : 0Атлетик Б
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б0 : 1Барселона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
04.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала 1 : 0Атлетик Б
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 1 : 1Атлетик Б
20.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Атлетик Б2 : 1
15.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 1 : 2Атлетик Б
11.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б0 : 1
03.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала Барселона3 : 0
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Барселона4 : 1
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Барселона3 : 0
16.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 1Барселона
12.02.2026 Кубок Испании 1/2 финала 4 : 0Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Атлетик» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2664
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2660
3
Лига чемпионов
Атлетико М2651
4
Лига чемпионов
Вильярреал2651
5
Лига Европы
Бетис2643
6
Лига конференций
Сельта2640
7 Эспаньол2636
8 Реал Сосьедад2635
9 Атлетик Б2635
10 Осасуна2633
11 Хетафе2632
12 Севилья2630
13 Райо Вальекано2630
14 Жирона2630
15 Валенсия2629
16 Алавес2627
17 Эльче2626
18
Зона вылета
Мальорка2624
19
Зона вылета
Леванте2621
20
Зона вылета
Овьедо2617

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close