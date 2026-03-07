Атлетик - Барселона 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Барселона, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|17
|зщ
|Юри Бершиш
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|20
|пз
|Унай Гомес
|11
|нп
|Горка Гурусета
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|18
|зщ
|Херард Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|16
|пз
|Фермин Лопес
|20
|пз
|Дани Ольмо
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Марк Касадо
|7
|нп
|Ферран Торрес
|Эрнесто Вальверде
|Ханс-Дитер Флик
|07.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|04.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|03.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|16.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|51
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|26
|51
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|43
| 6
Лига конференций
|Сельта
|26
|40
|7
|Эспаньол
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|26
|35
|9
|Атлетик Б
|26
|35
|10
|Осасуна
|26
|33
|11
|Хетафе
|26
|32
|12
|Севилья
|26
|30
|13
|Райо Вальекано
|26
|30
|14
|Жирона
|26
|30
|15
|Валенсия
|26
|29
|16
|Алавес
|26
|27
|17
|Эльче
|26
|26
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|26
|21
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|26
|17