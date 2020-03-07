01:15 ()
Фрайбург - Байер 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 16:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
07 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фрайбург
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Байер, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Байер
Леверкузен
1ГерманияврНоа Атуболу
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
43ШвейцариязщБруно Огбус
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
29ГерманияпзФилипп Трой
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
14ЯпонияпзЮито Судзуки
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
31ХорватиянпИгор Матанович
19ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
7ГерманиянпДерри Шерхант
28ГерманияврЯнис Бласвих
4АнглиязщДжарелл Куанса
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
8ГерманияпзРоберт Андрих
6АргентинапзИгнасио Фернандес
7ГерманияпзЙонас Хофман
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30АлжирпзИбрахим Маза
19НидерландынпЭрнест Поку
35КамеруннпКристиан Кофане
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ГерманияЛарс Фосслер
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБайер2 : 0Фрайбург
04.05.2025Германия — Бундеслига32-й турФрайбург2 : 2Байер
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й турБайер5 : 1Фрайбург
17.03.2024Германия — Бундеслига26-й турФрайбург2 : 3Байер
29.10.2023Германия — Бундеслига9-й турБайер2 : 1Фрайбург
26.02.2023Германия — Бундеслига22-й турФрайбург1 : 1Байер
03.09.2022Германия — Бундеслига5-й турБайер2 : 3Фрайбург
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турБайер2 : 1Фрайбург
19.12.2021Германия - Бундеслига17-й турФрайбург2 : 1Байер
28.02.2021Германия - Бундеслига23-й турБайер1 : 2Фрайбург
01.03.2026Германия — Бундеслига24-й тур2 : 0Фрайбург
22.02.2026Германия — Бундеслига23-й турФрайбург2 : 1
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур3 : 0Фрайбург
10.02.2026Кубок Германии1/4 финала1 : 1 4 : 5Фрайбург
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турФрайбург1 : 0
04.03.2026Германия — Бундеслига17-й тур0 : 1Байер
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й турБайер1 : 1
24.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчБайер0 : 0
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур1 : 0Байер
18.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч0 : 2Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2463
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2452
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2446
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2444
6
Лига конференций
Байер2443
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2433
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2426
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2420
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

Отзывы и комментарии к матчу

