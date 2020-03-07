Фрайбург - Байер 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Байер, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|43
|зщ
|Бруно Огбус
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|14
|пз
|Юито Судзуки
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|31
|нп
|Игор Матанович
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|7
|нп
|Дерри Шерхант
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|8
|пз
|Роберт Андрих
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|7
|пз
|Йонас Хофман
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|19
|нп
|Эрнест Поку
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|Юлиан Шустер
|Ларс Фосслер
|Каспер Юльманн
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|17.03.2024
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 3
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|10.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|04.03.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|63
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|44
| 6
Лига конференций
|Байер
|24
|43
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|24
|33
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|24
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14