Пяст - Заглембе 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 18:30
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
07 Марта 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 24-й тур
Пяст
Заглембе Л

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Заглембе Л, которое состоится 07 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Заглембе Л
Любин
История личных встреч
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л2 : 2Пяст
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Заглембе Л0 : 1Пяст
24.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст1 : 0Заглембе Л
15.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Пяст2 : 0Заглембе Л
07.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Заглембе Л1 : 1Пяст
12.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Заглембе Л0 : 2Пяст
29.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Пяст0 : 1Заглембе Л
05.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Заглембе Л0 : 0Пяст
12.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Пяст0 : 1Заглембе Л
24.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Заглембе Л2 : 2Пяст
27.02.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур 2 : 3Пяст
20.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур Пяст1 : 2
15.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Пяст
09.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 0
03.02.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур Пяст1 : 0
02.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Заглембе Л2 : 0
23.02.2026 Польша — Экстракласса 22-й тур 0 : 2Заглембе Л
14.02.2026 Польша — Экстракласса 21-й тур Заглембе Л0 : 0
06.02.2026 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 2Заглембе Л
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Заглембе Л0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Заглембе Л2338
2
Лига чемпионов
Ягеллония2238
3
Лига конференций
Лех П2338
4
Лига конференций
Гурник З2334
5 Ракув2334
6 Краковия2333
7 Висла Плоцк2333
8 Радомяк2332
9 Погонь2331
10 ГКС Катовице2230
11 Корона2330
12 Мотор2330
13 Пяст2329
14 Лехия2328
15 Арка2326
16
Зона вылета
Легия2325
17
Зона вылета
Видзев2324
18
Зона вылета
Нецеча2322

