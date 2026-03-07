Пяст - Заглембе 07 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Заглембе Л, которое состоится 07 Марта 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|15.04.2024
|Польша - Экстракласса
|28-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|12.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 2
|29.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 0
|12.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|2 : 2
|27.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 3
|20.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 2
|15.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
|03.02.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 0
|02.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|2 : 0
|23.02.2026
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 2
|14.02.2026
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Заглембе Л
|23
|38
| 2
Лига чемпионов
|Ягеллония
|22
|38
| 3
Лига конференций
|Лех П
|23
|38
| 4
Лига конференций
|Гурник З
|23
|34
|5
|Ракув
|23
|34
|6
|Краковия
|23
|33
|7
|Висла Плоцк
|23
|33
|8
|Радомяк
|23
|32
|9
|Погонь
|23
|31
|10
|ГКС Катовице
|22
|30
|11
|Корона
|23
|30
|12
|Мотор
|23
|30
|13
|Пяст
|23
|29
|14
|Лехия
|23
|28
|15
|Арка
|23
|26
| 16
Зона вылета
|Легия
|23
|25
| 17
Зона вылета
|Видзев
|23
|24
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|23
|22