Ван - Арарат 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 13:00
07 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 17-й тур
Ван
Арарат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Арарат, которое состоится 07 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ван
Чаренцаван
Арарат
Ереван
История личных встреч
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат0 : 1Ван
08.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур Арарат2 : 1Ван
05.11.2024 Армения — Премьер-лига 15-й тур Ван4 : 0Арарат
23.09.2024 Армения — Премьер-лига 8-й тур Арарат0 : 3Ван
26.04.2024 Армения - Премьер-лига 31-й тур Арарат1 : 1Ван
28.02.2024 Армения - Премьер-лига 22-й тур Ван0 : 2Арарат
24.10.2023 Армения - Премьер-лига 13-й тур Арарат2 : 1Ван
19.08.2023 Армения - Премьер-лига 4-й тур Ван1 : 2Арарат
15.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ван3 : 1Арарат
10.03.2023 Армения - Премьер-лига 23-й тур Арарат1 : 3Ван
02.12.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур Ван0 : 0
23.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ван3 : 2
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Ван2 : 1
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Ван
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Ван
30.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Арарат
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Арарат1 : 2
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат0 : 0
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Арарат0 : 1
27.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1534
2
Лига конференций
Урарту1630
3
Лига конференций
Пюник1429
4 Алашкерт1529
5 Ноа1423
6 Ван1521
7 БКМА1515
8 Гандзасар1611
9 Ширак1510
10
Зона вылета
Арарат153

