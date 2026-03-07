Ван - Арарат 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Арарат, которое состоится 07 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|08.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|05.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 0
|23.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|26.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|28.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|15.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|10.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|02.12.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|15
|34
| 2
Лига конференций
|Урарту
|16
|30
| 3
Лига конференций
|Пюник
|14
|29
|4
|Алашкерт
|15
|29
|5
|Ноа
|14
|23
|6
|Ван
|15
|21
|7
|БКМА
|15
|15
|8
|Гандзасар
|16
|11
|9
|Ширак
|15
|10
| 10
Зона вылета
|Арарат
|15
|3