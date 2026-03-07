01:17 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Бешикташ - Галатасарай 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
07 Марта 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 25-й тур
Бешикташ
Галатасарай

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Галатасарай, которое состоится 07 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Турция Окан Бурук
История личных встреч
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 1Бешикташ
29.03.2025 Турция — Суперлига 29-й тур Бешикташ2 : 1Галатасарай
28.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
03.08.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 5Бешикташ
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ0 : 1Галатасарай
21.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
30.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ3 : 1Галатасарай
05.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
14.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
25.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 1Галатасарай
04.03.2026 Кубок Турции Группа C. 4-й тур Бешикташ4 : 1
28.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур 0 : 1Бешикташ
22.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур Бешикташ4 : 0
15.02.2026 Турция — Суперлига 22-й тур 2 : 3Бешикташ
08.02.2026 Турция — Суперлига 21-й тур Бешикташ2 : 2
03.03.2026 Кубок Турции Группа A. 4-й тур 1 : 2Галатасарай
28.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Галатасарай3 : 1
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 2 ДВГалатасарай
21.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 2 : 0Галатасарай
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Галатасарай5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2458
2
Лига чемпионов
Фенербахче2454
3
Лига Европы
Трабзонспор2451
4
Лига конференций
Бешикташ2446
5 Гёзтепе2442
6 Истанбул Башакшехир2439
7 Самсунспор2432
8 Коджаэлиспор2430
9 Газиантеп2429
10 Ризеспор2427
11 Аланьяспор2426
12 Антальяспор2424
13 Генчлербирлиги2424
14 Коньяспор2423
15 Эюпспор2422
16
Зона вылета
Кайсериспор2420
17
Зона вылета
Касымпаша2420
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2413

Отзывы и комментарии к матчу

