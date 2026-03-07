Бешикташ - Галатасарай 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Галатасарай, которое состоится 07 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Серген Ялчин
|Окан Бурук
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Турция — Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|28.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 5
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|3 : 1
|05.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|14.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|25.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|04.03.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 4-й тур
|4 : 1
|28.02.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|4 : 0
|15.02.2026
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|2 : 3
|08.02.2026
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|2 : 2
|03.03.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 4-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|21.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|2 : 0
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|5 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|24
|58
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|24
|54
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|24
|51
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|24
|46
|5
|Гёзтепе
|24
|42
|6
|Истанбул Башакшехир
|24
|39
|7
|Самсунспор
|24
|32
|8
|Коджаэлиспор
|24
|30
|9
|Газиантеп
|24
|29
|10
|Ризеспор
|24
|27
|11
|Аланьяспор
|24
|26
|12
|Антальяспор
|24
|24
|13
|Генчлербирлиги
|24
|24
|14
|Коньяспор
|24
|23
|15
|Эюпспор
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|24
|20
| 17
Зона вылета
|Касымпаша
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|24
|13