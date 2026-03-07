01:17 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Алверка - АВС 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 17:30
07 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Алверка
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - АВС, которое состоится 07 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
АВС
Вила-даз-Авиш
13ПортугалияврАндре Гомеш
14ФранциязщСтевен Басея
5ИспаниязщСерхи Гомес
12НигериязщIsaac James
33ФранцияпзБастьен Мёпийу
26Бразилияпз Ралдней
18Бразилияпз Линкольн
2ИспаниянпНабиль Туайзи
20БразилиянпLucas Figueiredo
9СербиянпМарко Милованович
10Португалиянп Шикинью
1БразилияврAdriel Vasconcelos Ramos
23ПортугалиязщГуштаву Мендонса
97Бразилиязщ Mateus Pivo
33БразилиязщАдерлан Сантос
3БразилиязщПауло Витор
24Португалиязщ Кики
70Бразилияпз Рони
27ИспанияпзАнхель Альгобия
20ПарагвайпзДиего Дуарте
11ШвецияпзБабатунде Акинсола
7Португалиянп Тумане
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ПортугалияЖоау Педру Соуза
ПортугалияЖоау Педру Соуза
ПортугалияЖоау Энрикеш
История личных встреч
04.10.2025Португалия — Примейра8-й турАВС1 : 3Алверка
28.02.2026Португалия — Примейра24-й тур1 : 1Алверка
21.02.2026Португалия — Примейра23-й турАлверка1 : 1
13.02.2026Португалия — Примейра22-й тур1 : 1Алверка
08.02.2026Португалия — Примейра21-й тур2 : 1Алверка
31.01.2026Португалия — Примейра20-й турАлверка1 : 1
28.02.2026Португалия — Примейра24-й турАВС0 : 0
21.02.2026Португалия — Примейра23-й тур3 : 0АВС
15.02.2026Португалия — Примейра22-й турАВС3 : 0
09.02.2026Португалия — Примейра21-й тур3 : 1АВС
05.02.2026Кубок Португалии1/4 финала3 : 2 ДВАВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2445
5 Жил Висенте2440
6 Фамаликан2436
7 Морейренсе2434
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2427
11 Арока2426
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2423
14 Насьонал2421
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС249

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

