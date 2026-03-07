Алверка - АВС 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2026 17:30
07 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - АВС, которое состоится 07 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
АВС
Вила-даз-Авиш
|13
|вр
|Андре Гомеш
|14
|зщ
|Стевен Басея
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|12
|зщ
|Isaac James
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|26
|пз
|Ралдней
|18
|пз
|Линкольн
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|20
|нп
|Lucas Figueiredo
|9
|нп
|Марко Милованович
|10
|нп
|Шикинью
|1
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|23
|зщ
|Гуштаву Мендонса
|97
|зщ
|Mateus Pivo
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|3
|зщ
|Пауло Витор
|24
|зщ
|Кики
|70
|пз
|Рони
|27
|пз
|Анхель Альгобия
|20
|пз
|Диего Дуарте
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|7
|нп
|Тумане
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|28.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|28.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|09.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 1
|05.02.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|61
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|24
|58
| 4
Лига конференций
|Брага
|24
|45
|5
|Жил Висенте
|24
|40
|6
|Фамаликан
|24
|36
|7
|Морейренсе
|24
|34
|8
|Эшторил
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|32
|10
|Алверка
|24
|27
|11
|Арока
|24
|26
|12
|Эштрела
|24
|24
|13
|Каза Пия
|24
|23
|14
|Насьонал
|24
|21
|15
|Риу Аве
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|19
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|24
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|24
|9