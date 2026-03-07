Хайденхайм - Хоффенхайм 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хоффенхайм, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|26
|зщ
|Хеннес Беренс
|2
|зщ
|Марнон Буш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|30
|пз
|Никлас Дорш
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|10
|нп
|Кристиан Конте
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|29
|пз
|Базумана Туре
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|11
|пз
|Фисник Аслани
|Франк Шмидт
|Кристиан Ильцер
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|27.01.2024
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|63
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|44
| 6
Лига конференций
|Байер
|24
|43
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|24
|33
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|24
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14