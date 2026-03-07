01:15 ()
Хайденхайм - Хоффенхайм 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
07 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Хайденхайм
Хоффенхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Хоффенхайм, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Хоффенхайм
Зинсхайм
41ГерманияврДиант Рамай
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
26ГерманиязщХеннес Беренс
2ГерманиязщМарнон Буш
3ГерманияпзЯн Шёппнер
30ГерманияпзНиклас Дорш
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
10ГерманиянпКристиан Конте
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
13Бразилиязщ Бернардо
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
6ГерманияпзГриша Прёмель
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
29Кот-д'ИвуарпзБазумана Туре
27ХорватияпзАндрей Крамарич
11КосовопзФисник Аслани
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турХоффенхайм3 : 1Хайденхайм
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й турХоффенхайм1 : 1Хайденхайм
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турХайденхайм0 : 0Хоффенхайм
27.01.2024Германия — Бундеслига19-й турХоффенхайм1 : 1Хайденхайм
26.08.2023Германия — Бундеслига2-й турХайденхайм2 : 3Хоффенхайм
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й тур2 : 0Хайденхайм
22.02.2026Германия — Бундеслига23-й турХайденхайм3 : 3
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур1 : 0Хайденхайм
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турХайденхайм0 : 2
01.02.2026Германия — Бундеслига20-й тур3 : 2Хайденхайм
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й турХоффенхайм0 : 1
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Хоффенхайм
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турХоффенхайм3 : 0
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур5 : 1Хоффенхайм
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турХоффенхайм3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2463
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2452
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2446
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2444
6
Лига конференций
Байер2443
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2433
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2426
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2420
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

