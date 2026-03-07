01:18 ()
Актобе - Тобол 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 14:00
07 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Актобе
Тобол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Тобол, которое состоится 07 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Тобол
Костанай
История личных встреч
20.07.2025Казахстан — Премьер-лига17-й турАктобе0 : 0Тобол
19.04.2025Казахстан — Премьер-лига5-й турТобол2 : 0Актобе
22.09.2024Казахстан — Премьер-лига21-й турТобол3 : 0Актобе
30.06.2024Казахстан — Премьер-лига13-й турАктобе3 : 4Тобол
20.08.2023Казахстан - Премьер-лига20-й турАктобе1 : 1Тобол
23.04.2023Казахстан - Премьер-лига7-й турТобол2 : 2Актобе
15.10.2022Казахстан - Премьер-лига23-й турТобол1 : 0Актобе
14.05.2022Казахстан - Премьер-лига11-й турАктобе2 : 1Тобол
29.05.2021Казахстан - Премьер-лига14-й турТобол2 : 1Актобе
20.03.2021Казахстан - Премьер-лига2-й турАктобе1 : 1Тобол
21.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20263 : 0Актобе
26.10.2025Казахстан — Премьер-лига26-й турАктобе2 : 2
19.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й тур5 : 3Актобе
27.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турАктобе1 : 0
20.09.2025Казахстан — Премьер-лига18-й тур2 : 1Актобе
18.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20261 : 2Тобол
13.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20262 : 1Тобол
26.10.2025Казахстан — Премьер-лига26-й тур2 : 2Тобол
19.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й тур1 : 2Тобол
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турТобол1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жетысу00
2
Лига конференций
Кызыл-Жар00
3
Лига конференций
Кайсар00
4 Ордабасы00
5 Окжетпес00
6 Атырау00
7 Тобол00
8 Актобе00
9 Кайрат00
10 Астана00
11 Каспий00
12 Елимай00
13 Женис00
14 Улытау00
15
Зона вылета
Иртыш П00
16
Зона вылета
Алтай00

Отзывы и комментарии к матчу

