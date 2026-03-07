Актобе - Тобол 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2026 14:00
07 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Тобол, которое состоится 07 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Тобол
Костанай
История личных встреч
|20.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|19.04.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|30.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|29.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|20.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жетысу
|0
|0
| 2
Лига конференций
|Кызыл-Жар
|0
|0
| 3
Лига конференций
|Кайсар
|0
|0
|4
|Ордабасы
|0
|0
|5
|Окжетпес
|0
|0
|6
|Атырау
|0
|0
|7
|Тобол
|0
|0
|8
|Актобе
|0
|0
|9
|Кайрат
|0
|0
|10
|Астана
|0
|0
|11
|Каспий
|0
|0
|12
|Елимай
|0
|0
|13
|Женис
|0
|0
|14
|Улытау
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Алтай
|0
|0