Эшторил - Каза Пия 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 22:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
07 Марта 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 25-й тур
Эшторил
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Каза Пия, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Каза Пия
Лиссабон
1ИспанияврХоэль Роблес
2ИспаниязщРикард Санчес
25АвстриязщФеликс Бахер
4ПортугалиязщФрансишку Феррейра
20ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
6ИспанияпзАлехандро Орельяна
10ШотландияпзДжордан Холсгров
21Португалияпз Пицци
99ФранциянпРафик Гюйтан
14ФранциянпЯнис Беграуи
9ВенесуэланпАлехандро Маркес
1Коста-РикаврПатрик Секейра
4ПортугалиязщЖоау Голарт
3Анголазщ Kaly
27БразилиязщКайке Роша
5ПортугалиязщАбду Конте
72ИспанияпзГаиска Ларрасабаль
42КолумбияпзСебастьян Перес
8ПортугалияпзРафаэл Бриту
29ФранциянпЖереми Ливолан
90БразилиянпДиас Морейра Кассиано
13СШАнпKorede Osundina
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Перейра
История личных встреч
03.10.2025Португалия — Примейра8-й турКаза Пия2 : 2Эшторил
29.04.2025Португалия — Примейра31-й турКаза Пия1 : 3Эшторил
15.12.2024Португалия — Примейра14-й турЭшторил0 : 2Каза Пия
08.04.2024Португалия — Примейра28-й турКаза Пия0 : 0Эшторил
10.11.2023Португалия — Примейра11-й турЭшторил4 : 0Каза Пия
21.05.2023Португалия - Примейра33-й турКаза Пия2 : 2Эшторил
16.01.2023Португалия - Примейра16-й турЭшторил2 : 0Каза Пия
23.04.2021Португалия - Сегунда30-й турЭшторил1 : 1Каза Пия
30.12.2020Португалия - Сегунда13-й турКаза Пия0 : 2Эшторил
09.02.2020Португалия - Сегунда20-й турЭшторил4 : 1Каза Пия
27.02.2026Португалия — Примейра24-й тур3 : 0Эшторил
22.02.2026Португалия — Примейра23-й турЭшторил3 : 1
15.02.2026Португалия — Примейра22-й тур3 : 0Эшторил
07.02.2026Португалия — Примейра21-й турЭшторил2 : 2
31.01.2026Португалия — Примейра20-й тур2 : 4Эшторил
01.03.2026Португалия — Примейра24-й турКаза Пия1 : 1
23.02.2026Португалия — Примейра23-й тур2 : 0Каза Пия
14.02.2026Португалия — Примейра22-й турКаза Пия3 : 2
08.02.2026Португалия — Примейра21-й тур0 : 0Каза Пия
02.02.2026Португалия — Примейра20-й турКаза Пия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2465
2
Лига чемпионов
Спортинг2461
3
Лига Европы
Бенфика2458
4
Лига конференций
Брага2445
5 Жил Висенте2440
6 Фамаликан2436
7 Морейренсе2434
8 Эшторил2433
9 Витория Гимарайнш2432
10 Алверка2427
11 Арока2426
12 Эштрела2424
13 Каза Пия2423
14 Насьонал2421
15 Риу Аве2421
16
Стыковая зона
Тондела2419
17
Зона вылета
Санта-Клара2419
18
Зона вылета
АВС249

Отзывы и комментарии к матчу

