Эшторил - Каза Пия 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Каза Пия, которое состоится 07 Марта 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|2
|зщ
|Рикард Санчес
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|20
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|21
|пз
|Пицци
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|14
|нп
|Янис Беграуи
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Kaly
|27
|зщ
|Кайке Роша
|5
|зщ
|Абду Конте
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|42
|пз
|Себастьян Перес
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|13
|нп
|Korede Osundina
|Жоау Перейра
|03.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|29.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 3
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|08.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|16.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|23.04.2021
|Португалия - Сегунда
|30-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Сегунда
|20-й тур
|4 : 1
|27.02.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|22.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 4
|01.03.2026
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|08.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|24
|65
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|61
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|24
|58
| 4
Лига конференций
|Брага
|24
|45
|5
|Жил Висенте
|24
|40
|6
|Фамаликан
|24
|36
|7
|Морейренсе
|24
|34
|8
|Эшторил
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|32
|10
|Алверка
|24
|27
|11
|Арока
|24
|26
|12
|Эштрела
|24
|24
|13
|Каза Пия
|24
|23
|14
|Насьонал
|24
|21
|15
|Риу Аве
|24
|21
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|24
|19
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|24
|19
| 18
Зона вылета
|АВС
|24
|9