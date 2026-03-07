01:15 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

РБ Лейпциг - Аугсбург 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
07 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
РБ Лейпциг
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Аугсбург, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
10ГерманияпзБраян Груда
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
40Бразилиянп Ромуло
7НорвегиянпАнтонио Нуса
1ГерманияврФинн Дамен
40СШАзщНоакай Бэнкс
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
34БразилиязщАртур Шавес
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
36ГерманияпзМерт Кёмюр
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
17ХорватияпзКристиян Якич
21ПортугалиянпРодригу Рибейру
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турАугсбург0 : 6РБ Лейпциг
14.02.2025Германия — Бундеслига22-й турАугсбург0 : 0РБ Лейпциг
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турРБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турАугсбург2 : 2РБ Лейпциг
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 0Аугсбург
15.04.2023Германия — Бундеслига28-й турРБ Лейпциг3 : 2Аугсбург
22.10.2022Германия — Бундеслига11-й турАугсбург3 : 3РБ Лейпциг
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турАугсбург1 : 1РБ Лейпциг
12.02.2021Германия — Бундеслига21-й турРБ Лейпциг2 : 1Аугсбург
01.03.2026Германия — Бундеслига24-й тур1 : 2РБ Лейпциг
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турРБ Лейпциг2 : 2
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 2
11.02.2026Кубок Германии1/4 финала2 : 0РБ Лейпциг
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 2РБ Лейпциг
27.02.2026Германия — Бундеслига24-й турАугсбург2 : 0
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 3Аугсбург
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й турАугсбург1 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур2 : 0Аугсбург
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турАугсбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2463
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2452
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2446
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2444
6
Лига конференций
Байер2443
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2433
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2426
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2420
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close