РБ Лейпциг - Аугсбург 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Аугсбург, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|10
|пз
|Браян Груда
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|34
|зщ
|Артур Шавес
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|21
|нп
|Родригу Рибейру
|Оле Вернер
|Сандро Вагнер
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|12.02.2021
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|27.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|63
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|44
| 6
Лига конференций
|Байер
|24
|43
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|24
|33
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|24
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14