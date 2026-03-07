01:15 ()
Кёльн - Боруссия Д 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 19:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
07 Марта 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Кёльн
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия Д, которое состоится 07 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврМарвин Швебе
33НидерландызщРав ван ден Берг
22АнглиязщДжахмай Симпсон-Пьюзи
39ТурциязщДженк Озкачар
6ГерманиязщЭрик Мартель
16ПольшапзЯкуб Каминьский
5ГерманияпзТом Краус
32СШАпзКристоффер Лунн
17БельгияпзАлессио Кастро-Монтес
9ГерманиянпРагнар Ахе
13ГерманиянпСаид Эль-Мала
1ШвейцарияврГрегор Кобель
49ИталиязщЛука Реджани
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
24ШвециязщДаниэль Свенссон
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
21ПортугалиянпФабиу Силва
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0Кёльн
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турКёльн0 : 4Боруссия Д
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0Кёльн
18.03.2023Германия — Бундеслига25-й турБоруссия Д6 : 1Кёльн
01.10.2022Германия — Бундеслига8-й турКёльн3 : 2Боруссия Д
20.03.2022Германия - Бундеслига27-й турКёльн1 : 1Боруссия Д
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турБоруссия Д2 : 0Кёльн
20.03.2021Германия - Бундеслига26-й турКёльн2 : 2Боруссия Д
28.11.2020Германия - Бундеслига9-й турБоруссия Д1 : 2Кёльн
24.01.2020Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д5 : 1Кёльн
27.02.2026Германия — Бундеслига24-й тур2 : 0Кёльн
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турКёльн2 : 2
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур3 : 1Кёльн
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й турКёльн1 : 2
30.01.2026Германия — Бундеслига20-й турКёльн1 : 0
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й турБоруссия Д2 : 3
25.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч4 : 1Боруссия Д
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур2 : 2Боруссия Д
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБоруссия Д2 : 0
13.02.2026Германия — Бундеслига22-й турБоруссия Д4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2463
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2452
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2446
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2444
6
Лига конференций
Байер2443
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2433
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2426
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2420
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

Отзывы и комментарии к матчу

