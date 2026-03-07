Кёльн - Боруссия Д 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия Д, которое состоится 07 Марта 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марвин Швебе
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|22
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|5
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|17
|пз
|Алессио Кастро-Монтес
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|1
|вр
|Грегор Кобель
|49
|зщ
|Лука Реджани
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|21
|нп
|Фабиу Силва
|Лукас Кваснёк
|Нико Ковач
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 4
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|24.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|27.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 0
|13.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|63
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|44
| 6
Лига конференций
|Байер
|24
|43
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|24
|33
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|24
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14