Майнц - Штутгарт 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Штутгарт, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Даниэль Бац
|31
|зщ
|Доминик Кор
|4
|зщ
|Стефан Пош
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|16
|зщ
|Штефан Белл
|21
|зщ
|Данни да Коста
|8
|пз
|Пауль Небель
|6
|пз
|Каисю Сано
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|20
|нп
|Филлип Тиц
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Финн Ельч
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|26
|нп
|Дениз Ундав
|Урс Фишер (и.о.)
|Себастьян Хёнес
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|11.02.2024
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|21.01.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|26.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|13.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|22.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 3
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 4
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|63
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|44
| 6
Лига конференций
|Байер
|24
|43
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|24
|33
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|24
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14