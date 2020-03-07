01:15 ()
Майнц - Штутгарт 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
07 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Майнц
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Штутгарт, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Штутгарт
Штутгарт
33ГерманияврДаниэль Бац
31ГерманиязщДоминик Кор
4АвстриязщСтефан Пош
2АвстриязщФилипп Мвене
16ГерманиязщШтефан Белл
21ГерманиязщДанни да Коста
8ГерманияпзПауль Небель
6ЯпонияпзКаисю Сано
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
20ГерманиянпФиллип Тиц
23НидерландынпШеральдо Бекер
33ГерманияврАлександр Нюбель
29ГерманиязщФинн Ельч
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
24ГерманиязщЙефф Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
10ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер (и.о.)
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаМайнц0 : 2Штутгарт
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й турШтутгарт2 : 1Майнц
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турМайнц2 : 0Штутгарт
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турШтутгарт3 : 3Майнц
11.02.2024Германия — Бундеслига21-й турШтутгарт3 : 1Майнц
16.09.2023Германия — Бундеслига4-й турМайнц1 : 3Штутгарт
21.05.2023Германия — Бундеслига33-й турМайнц1 : 4Штутгарт
21.01.2023Германия — Бундеслига16-й турШтутгарт1 : 1Майнц
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турМайнц0 : 0Штутгарт
26.11.2021Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт2 : 1Майнц
28.02.2026Германия — Бундеслига24-й тур1 : 1Майнц
20.02.2026Германия — Бундеслига23-й турМайнц1 : 1
13.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур4 : 0Майнц
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турМайнц2 : 0
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 2Майнц
01.03.2026Германия — Бундеслига24-й турШтутгарт4 : 0
26.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчШтутгарт0 : 1
22.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур3 : 3Штутгарт
19.02.2026Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матч1 : 4Штутгарт
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турШтутгарт3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2463
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2452
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2446
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2444
6
Лига конференций
Байер2443
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2433
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2426
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2420
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

Отзывы и комментарии к матчу

