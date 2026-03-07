01:16 ()
Черноморец - СКА-Хабаровск 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 14:00
07 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 23-й тур
Черноморец
СКА-Хабаровск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - СКА-Хабаровск, которое состоится 07 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
21.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Черноморец
19.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Черноморец2 : 1СКА-Хабаровск
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур СКА-Хабаровск6 : 1Черноморец
10.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец3 : 0СКА-Хабаровск
20.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Черноморец
30.09.2020 Кубок России Группа 9 Черноморец1 : 3СКА-Хабаровск
08.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 46-й тур Черноморец1 : 2СКА-Хабаровск
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Черноморец2 : 1СКА-Хабаровск
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Черноморец
14.10.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 36-й тур Черноморец4 : 0СКА-Хабаровск
01.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур Черноморец0 : 2
28.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур Черноморец2 : 1
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1Черноморец
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Черноморец2 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 0Черноморец
01.03.2026 Россия — Лига PARI 22-й тур 1 : 3СКА-Хабаровск
29.11.2025 Россия — Лига PARI 21-й тур 0 : 2СКА-Хабаровск
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур СКА-Хабаровск0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2251
2
Повышение
Урал2241
3
Плей-офф за повышение
Родина2239
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2235
5 Челябинск2235
6 КАМАЗ2233
7 СКА-Хабаровск2232
8 Ротор2231
9 Нефтехимик2231
10 Арсенал Т2229
11 Шинник2226
12 Енисей2224
13 Торпедо М2224
14 Черноморец2224
15 Волга Ул2223
16
Зона вылета
Уфа2220
17
Зона вылета
Сокол2216
18
Зона вылета
Чайка2212

