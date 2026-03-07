ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар, которое состоится 07 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|32
|вр
|Матей Коварж
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|8
|зщ
|Серджино Дест
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|27
|нп
|Деннис Ман
|5
|нп
|Иван Перишич
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|22
|пз
|Элайджа Дейкстра
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|20
|пз
|Каспер Богард
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|27
|нп
|Ро-Зангело Дал
|17
|нп
|Исак Йенсен
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|Петер Бош
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 4
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 3
|21.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|03.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|3 : 2
|28.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 3
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|13.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|04.03.2026
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 0
|26.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 0
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|19.02.2026
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|34
|9
|Херенвен
|25
|34
|10
|Фортуна
|25
|32
|11
|Гронинген
|25
|31
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|25
|17