01:16 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
07 Марта 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Амстелвен, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - АЗ Алкмар, которое состоится 07 Марта 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
АЗ Алкмар
Алкмар
32 Чехия вр Матей Коварж
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
8 США зщ Серджино Дест
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
27 Румыния нп Деннис Ман
5 Хорватия нп Иван Перишич
9 США нп Рикардо Пепи
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
22 Нидерланды пз Элайджа Дейкстра
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
20 Нидерланды пз Каспер Богард
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
27 Нидерланды нп Ро-Зангело Дал
17 Дания нп Исак Йенсен
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур АЗ Алкмар1 : 5ПСВ Эйндховен
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2АЗ Алкмар
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур АЗ Алкмар1 : 2ПСВ Эйндховен
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1АЗ Алкмар
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур АЗ Алкмар0 : 4ПСВ Эйндховен
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 2ПСВ Эйндховен
12.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПСВ Эйндховен0 : 1АЗ Алкмар
05.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен1 : 2АЗ Алкмар
11.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар0 : 3ПСВ Эйндховен
21.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПСВ Эйндховен
03.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала 3 : 2ПСВ Эйндховен
28.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1
13.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
04.03.2026 Кубок Нидерландов 1/2 финала АЗ Алкмар2 : 1
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 0АЗ Алкмар
26.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч АЗ Алкмар4 : 0
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур АЗ Алкмар3 : 1
19.02.2026 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2544
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2534
9 Херенвен2534
10 Фортуна2532
11 Гронинген2531
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2517

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close