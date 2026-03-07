01:15 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Вольфсбург - Гамбург 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
07 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Вольфсбург
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Гамбург, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Гамбург
Гамбург
1ПольшаврКамиль Грабара
26ФранциязщСаэль Кумбеди
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
15ГерманиязщМоритц Йенц
6ФранциязщЖануэль Белосьян
24ДанияпзКристиан Эриксен
31ГерманияпзЯнник Герардт
11ДаниянпАдам Дагим
9АлжирнпМохамед Амура
7ЯпониянпКэнто Сиогаи
17ГерманиянпДженан Пейчинович
1ПортугалияврДаниэл Хойер
8ГерманиязщДаниэль Эльфадли
44ХорватиязщЛука Вушкович
25ГерманиязщДжордан Торунарига
28ШвейцариязщМиро Мухайм
2ФранциязщУильям Микельбренси
21ГерманияпзНиколай Ремберг
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
20ПортугалиянпФабиу Виейра
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
19ГерманиянпДэмион Даунс
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ГерманияМерлин Польцин
История личных встреч
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турГамбург0 : 1Вольфсбург
28.04.2018Германия - Бундеслига32-й турВольфсбург1 : 3Гамбург
09.12.2017Германия - Бундеслига15-й турГамбург0 : 0Вольфсбург
20.05.2017Германия - Бундеслига34-й турГамбург2 : 1Вольфсбург
21.01.2017Германия - Бундеслига17-й турВольфсбург1 : 0Гамбург
07.05.2016Германия - Бундеслига33-й турГамбург0 : 1Вольфсбург
12.12.2015Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург1 : 1Гамбург
11.04.2015Германия - Бундеслига28-й турГамбург0 : 2Вольфсбург
09.11.2014Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург2 : 0Гамбург
26.07.2014Кубок Телеком1/2 финалаГамбург0 : 0 5 : 6Вольфсбург
01.03.2026Германия — Бундеслига24-й тур4 : 0Вольфсбург
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турВольфсбург2 : 3
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур2 : 2Вольфсбург
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турВольфсбург1 : 2
30.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 0Вольфсбург
04.03.2026Германия — Бундеслига17-й турГамбург0 : 1
01.03.2026Германия — Бундеслига24-й турГамбург1 : 2
20.02.2026Германия — Бундеслига23-й тур1 : 1Гамбург
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турГамбург3 : 2
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур0 : 2Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2463
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2452
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2446
4
Лига чемпионов
Штутгарт2446
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2444
6
Лига конференций
Байер2443
7 Айнтрахт Ф2434
8 Фрайбург2433
9 Аугсбург2431
10 Унион2428
11 Гамбург2426
12 Боруссия М2425
13 Кёльн2424
14 Майнц2423
15 Санкт-Паули2423
16
Стыковая зона
Вердер2422
17
Зона вылета
Вольфсбург2420
18
Зона вылета
Хайденхайм2414

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close