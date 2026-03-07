Вольфсбург - Гамбург 07 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Гамбург, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|6
|зщ
|Жануэль Белосьян
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Адам Дагим
|9
|нп
|Мохамед Амура
|7
|нп
|Кэнто Сиогаи
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|2
|зщ
|Уильям Микельбренси
|21
|пз
|Николай Ремберг
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|19
|нп
|Дэмион Даунс
|Паул Симонис
|Мерлин Польцин
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|21.01.2017
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|07.05.2016
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|12.12.2015
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|11.04.2015
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|09.11.2014
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|26.07.2014
|Кубок Телеком
|1/2 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 3
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|04.03.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|01.03.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|63
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|52
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|24
|46
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|24
|46
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|44
| 6
Лига конференций
|Байер
|24
|43
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|34
|8
|Фрайбург
|24
|33
|9
|Аугсбург
|24
|31
|10
|Унион
|24
|28
|11
|Гамбург
|24
|26
|12
|Боруссия М
|24
|25
|13
|Кёльн
|24
|24
|14
|Майнц
|24
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|23
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|24
|14