Алтай - Кайрат 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 13:00
07 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Алтай
Кайрат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алтай - Кайрат, которое состоится 07 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алтай
Семей
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
19.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20260 : 1Кайрат
19.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20264 : 3Кайрат
13.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20260 : 1Кайрат
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур3 : 2Кайрат
20.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турКайрат1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жетысу00
2
Лига конференций
Кызыл-Жар00
3
Лига конференций
Кайсар00
4 Ордабасы00
5 Окжетпес00
6 Атырау00
7 Тобол00
8 Актобе00
9 Кайрат00
10 Астана00
11 Каспий00
12 Елимай00
13 Женис00
14 Улытау00
15
Зона вылета
Иртыш П00
16
Зона вылета
Алтай00

Отзывы и комментарии к матчу

