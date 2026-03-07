Алтай - Кайрат 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2026 13:00
07 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алтай - Кайрат, которое состоится 07 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алтай
Семей
Кайрат
Алма-Ата
История личных встреч
|19.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|19.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|4 : 3
|13.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жетысу
|0
|0
| 2
Лига конференций
|Кызыл-Жар
|0
|0
| 3
Лига конференций
|Кайсар
|0
|0
|4
|Ордабасы
|0
|0
|5
|Окжетпес
|0
|0
|6
|Атырау
|0
|0
|7
|Тобол
|0
|0
|8
|Актобе
|0
|0
|9
|Кайрат
|0
|0
|10
|Астана
|0
|0
|11
|Каспий
|0
|0
|12
|Елимай
|0
|0
|13
|Женис
|0
|0
|14
|Улытау
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Алтай
|0
|0