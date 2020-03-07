01:16 ()
Гронинген - Аякс 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 17:30
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
07 Марта 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Гронинген
Аякс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Аякс, которое состоится 07 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
17 Нидерланды пз David van der Werff
18 Нидерланды пз Тиго Ланд
20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
26 Нидерланды нп Том ван Берген
26 Нидерланды вр Мартен Пас
2 Бразилия зщ Лукас Роза
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
18 Нидерланды пз Дави Классен
10 Израиль пз Оскар Глух
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
43 Бельгия пз Райан Бунида
9 Дания нп Каспер Дольберг
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Аякс2 : 0Гронинген
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген2 : 2Аякс
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс3 : 1Гронинген
16.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гронинген2 : 3Аякс
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Аякс6 : 1Гронинген
02.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 3Аякс
25.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс3 : 0Гронинген
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс3 : 1Гронинген
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 0Аякс
26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген2 : 1Аякс
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 3 : 2Гронинген
22.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 2 : 1Гронинген
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Гронинген1 : 2
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Гронинген1 : 2
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 0Гронинген
01.03.2026 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 0 : 0Аякс
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Аякс1 : 1
14.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Аякс4 : 1
08.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 1 : 1Аякс
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2565
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2548
3
Лига чемпионов
Аякс2544
4
Лига Европы
НЕК Неймеген2543
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2541
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2539
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2537
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2534
9 Херенвен2534
10 Фортуна2532
11 Гронинген2531
12 Гоу Эхед Иглс2529
13 ПЕК Зволле2528
14 Волендам2527
15 Эксельсиор2526
16
Стыковая зона
НАК Бреда2522
17
Зона вылета
Телстар2521
18
Зона вылета
Хераклес2517

Отзывы и комментарии к матчу

