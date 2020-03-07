Гронинген - Аякс 07 Марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Аякс, которое состоится 07 Марта 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Этьен Вассен
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|2
|зщ
|Wouter Prins
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|17
|пз
|David van der Werff
|18
|пз
|Тиго Ланд
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|26
|нп
|Том ван Берген
|26
|вр
|Мартен Пас
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|18
|пз
|Дави Классен
|10
|пз
|Оскар Глух
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|43
|пз
|Райан Бунида
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|Дик Люккин
|Джон Хейтинга
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|6 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 3
|25.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|3 : 2
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 0
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 0
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 1
|08.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|48
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|44
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|25
|43
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|41
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|39
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|25
|37
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|34
|9
|Херенвен
|25
|34
|10
|Фортуна
|25
|32
|11
|Гронинген
|25
|31
|12
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|13
|ПЕК Зволле
|25
|28
|14
|Волендам
|25
|27
|15
|Эксельсиор
|25
|26
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Телстар
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|25
|17