Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 13:00
07 Марта 2026 года в 14:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/4 финала. 1-й матч
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - БАТЭ, которое состоится 07 Марта 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур БАТЭ1 : 0Торпедо-БелАЗ
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2БАТЭ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 2Торпедо-БелАЗ
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
13.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0БАТЭ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1БАТЭ
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0БАТЭ
30.11.2025 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
18.11.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 4Торпедо-БелАЗ
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
30.11.2025 Беларусь — Высшая лига 30-й тур 2 : 0БАТЭ
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур БАТЭ5 : 0
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур БАТЭ1 : 1
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 2БАТЭ
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур БАТЭ1 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
1/16 финала
Орша
Динамо-Брест
1 : 8
Бумпром
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
Волна-Пинск
Минск
2 : 3
Нива Дл
Ислочь
0 : 4
Крумкачы
Нафтан
1 : 2 ДВ
Островец
Слуцк
0 : 3
FC DMEDIA
Гомель
0 : 2
Осиповичи
Славия-Мозырь
1 : 5
Днепр М
Витебск
0 : 1
Энергетик-БГУ
БАТЭ
0 : 1
Лида
Арсенал Дз
0 : 1
Барановичи
МЛ Витебск
1 : 2 ДВ
Юни Икс Лабс
Сморгонь
0 : 2
Белшина
Молодечно
0 : 3
Локомотив Г
Динамо Мн
1 : 2
Слоним-2017
Неман
0 : 0 5 : 4
1/8 финала
Нафтан
БАТЭ
3 : 4 ДВ
Слуцк
Ислочь
1 : 2
Минск
Динамо-Брест
2 : 3
Арсенал Дз
Молодечно
1 : 0
Славия-Мозырь
Гомель
1 : 0 ДВ
Сморгонь
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
Динамо Мн
Витебск
1 : 1 4 : 2
МЛ Витебск
Слоним-2017
8 : 1
1/4 финала
Команда12
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
07.0314.03
Ислочь
Динамо Мн
07.0314.03
Команда12
Динамо-Брест
МЛ Витебск
08.0315.03
Славия-Мозырь
Арсенал Дз
08.0315.03

Отзывы и комментарии к матчу

