Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Ордабасы - Иртыш П 07 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 16:30
07 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Ордабасы
Иртыш П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Иртыш П, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент
Иртыш П
Павлодар
История личных встреч
26.10.2019Казахстан - Премьер-лига31-й турОрдабасы2 : 0Иртыш П
28.07.2019Казахстан - Премьер-лига20-й турОрдабасы1 : 0Иртыш П
11.05.2019Казахстан - Премьер-лига10-й турИртыш П0 : 2Ордабасы
22.09.2018Казахстан - Премьер-лига27-й турОрдабасы0 : 2Иртыш П
15.07.2018Казахстан - Премьер-лига18-й турИртыш П1 : 2Ордабасы
05.05.2018Казахстан - Премьер-лига8-й турОрдабасы1 : 0Иртыш П
24.09.2017Казахстан - Премьер-лига28-й турОрдабасы1 : 2Иртыш П
31.05.2017Казахстан - Премьер-лига20-й турОрдабасы0 : 1Иртыш П
02.05.2017Казахстан - Премьер-лига10-й турИртыш П0 : 1Ордабасы
16.10.2016Казахстан - Премьер-лига8-й турОрдабасы3 : 3Иртыш П
05.02.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20260 : 0Ордабасы
26.10.2025Казахстан — Премьер-лига26-й тур2 : 2Ордабасы
19.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й турОрдабасы7 : 1
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й тур2 : 1Ордабасы
24.09.2025Казахстан — Премьер-лига9-й тур1 : 0Ордабасы
10.11.2019Казахстан - Премьер-лига33-й тур0 : 2Иртыш П
03.11.2019Казахстан - Премьер-лига32-й турИртыш П5 : 0
26.10.2019Казахстан - Премьер-лига31-й тур2 : 0Иртыш П
19.10.2019Казахстан - Премьер-лига30-й турИртыш П2 : 1
05.10.2019Казахстан - Премьер-лига29-й тур2 : 1Иртыш П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жетысу00
2
Лига конференций
Кызыл-Жар00
3
Лига конференций
Кайсар00
4 Ордабасы00
5 Окжетпес00
6 Атырау00
7 Тобол00
8 Актобе00
9 Кайрат00
10 Астана00
11 Каспий00
12 Елимай00
13 Женис00
14 Улытау00
15
Зона вылета
Иртыш П00
16
Зона вылета
Алтай00

