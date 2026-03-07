Ордабасы - Иртыш П 07 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 07-03-2026 16:30
07 Марта 2026 года в 17:30 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Иртыш П, которое состоится 07 Марта 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Ордабасы
Шымкент
Иртыш П
Павлодар
История личных встреч
|26.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|28.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|11.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|22.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|15.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|05.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|24.09.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|31.05.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|02.05.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.10.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
|05.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|7 : 1
|28.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|10.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|03.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|32-й тур
|5 : 0
|26.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|19.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жетысу
|0
|0
| 2
Лига конференций
|Кызыл-Жар
|0
|0
| 3
Лига конференций
|Кайсар
|0
|0
|4
|Ордабасы
|0
|0
|5
|Окжетпес
|0
|0
|6
|Атырау
|0
|0
|7
|Тобол
|0
|0
|8
|Актобе
|0
|0
|9
|Кайрат
|0
|0
|10
|Астана
|0
|0
|11
|Каспий
|0
|0
|12
|Елимай
|0
|0
|13
|Женис
|0
|0
|14
|Улытау
|0
|0
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Алтай
|0
|0