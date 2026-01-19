Игрок сборной Украины привлек внимание клуба испанской Ла Лиги

Дата публикации: 19-01-2026 23:23

Летом 2024 года испанский футбольный клуб «Валенсия» проявлял интерес к украинскому вингеру Алексею Гуцуляку, который в то время выступал за «Днепр-1». Об этом сообщает издание Legioners.ua.

По сведениям источника, 28-летний футболист был на радаре у команды из Ла Лиги, однако в конечном итоге перешел в житомирский клуб «Полесье».

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провёл на поле 19 встреч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи, демонстрируя важность своего вклада в игру команды. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет около 3 миллионов евро, а контракт с «Полесьем» рассчитан до лета 2026 года.

Стоит отметить, что переход в «Полесье» позволил Гуцуляку получить стабильную игровую практику и продолжить развитие на профессиональном уровне, несмотря на интерес со стороны более престижного европейского чемпионата. В клубе он занимает ключевое место в стартовом составе и регулярно влияет на результат матчей, что подтверждается его статистикой результативности в текущем сезоне.