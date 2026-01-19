05:15 ()
Сборная Украины ухудшила свои позиции в новом рейтинге ФИФА

Дата публикации: 19-01-2026 23:25

 

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных сборных по состоянию на 19 января. Сборная Украины с этого обновления опустилась на две строчки и теперь занимает 30-е место в мировом рейтинге.

Основные изменения в новом рейтинге связаны с итогами Кубка африканских наций, благодаря которому несколько африканских сборных значительно улучшили свои позиции:

  • 8. Марокко (+3 позиции)
  • 12. Сенегал (+7)
  • 26. Нигерия (+12)
  • 28. Алжир (+6)
  • 31. Египет (+4)
  • 37. Кот-д'Ивуар (+5)
  • 45. Камерун (+12) и ряд других африканских команд.

Команда под руководством Сергея Реброва набрала 1 557.47 очков, но пропустила вперед Нигерию и Алжир, в результате чего переместилась вниз на две позиции.

В марте «сине-желтая» команда встретится с Швецией в полуфинальном раунде плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года, что станет важным испытанием на пути к турниру.

В верхней части рейтинга без изменений: Испания сохранила лидерство, Аргентина расположилась на втором месте, а Франция удержала третью позицию, демонстрируя стабильный высокий уровень.

Полный рейтинг национальных сборных ФИФА на 19 января 2026 года представлен ниже:

