В УАФ связались с Довбиком после его операции

Дата публикации: 19-01-2026 23:22

 

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола оперативно отреагировала на сообщение о прошедшей операции нападающего национальной сборной Украины и римской "Ромы" Артема Довбика:

"Форвард сборной Украины Артем Довбик успешно перенес хирургическое вмешательство. Мы искренне желаем Артему скорейшего и полноценного восстановления. Очень ждем его возвращения на поле 🤞🫂".

В текущем сезоне 2025/26 Артем Довбик участвовал в 17 матчах на уровне клуба, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Несмотря на непростую ситуацию, футболист демонстрирует профессионализм и нацелен на скорейшее возвращение в строй, что вызывает надежду у поклонников и специалистов футбольной сферы.

