Интер - Арсенал 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 22:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
20 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Интер М
Арсенал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Арсенал, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Арсенал
Лондон, Англия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
11 Бразилия пз Луис Энрике
23 Италия пз Николо Барелла
7 Польша пз Пётр Зелиньски
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
49 Англия зщ Майлз Льюис-Скелли
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
19 Бельгия пз Леандро Троссард
7 Англия нп Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Испания Микель Артета
История личных встреч
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Интер М1 : 0Арсенал
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 1Интер М
14.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Интер М1 : 0
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Интер М2 : 2
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 2Интер М
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Интер М3 : 1
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Арсенал
14.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 2 : 3Арсенал
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 4Арсенал
08.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Арсенал0 : 0
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 3Арсенал
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Интер» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

