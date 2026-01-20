Копенгаген - Наполи 20 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Наполи, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Доминик Котарски
|22
|зщ
|Йорам Заге
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|21
|пз
|Мадс Мадсен
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|27
|пз
|Томас Дилейни
|30
|пз
|Элиас Ашури
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|39
|нп
|Виктор Дадасон
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|26
|пз
|Антонио Вергара
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|Якоб Неэструп
|Антонио Конте
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Дания — Суперлига
|18-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Дания — Суперлига
|17-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Дания — Суперлига
|16-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Копенгаген
|6
|7
|25
|Бенфика
|6
|6
|26
|Пафос
|6
|6
|27
|Юнион
|6
|6
|28
|Атлетик Б
|6
|5
|29
|Олимпиакос
|6
|5
|30
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|31
|Брюгге
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|6
|1