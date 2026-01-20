05:18 ()
Копенгаген - Наполи 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 22:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
20 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Копенгаген
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Наполи, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Наполи
Неаполь, Италия
1ХорватияврДоминик Котарски
22ФранциязщЙорам Заге
5БразилиязщГабриэл Перейра
20ЯпониязщДзюнносукэ Судзуки
15ПерузщМаркос Лопес
21ДанияпзМадс Мадсен
10НорвегияпзМохамед Эльюнусси
27ДанияпзТомас Дилейни
30ТуниспзЭлиас Ашури
11ШвециянпДжордан Ларссон
39ИсландиянпВиктор Дадасон
32СербияврВаня Милинкович-Савич
31НидерландызщСэм Бёкема
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
5БразилиязщЖуан Жесус
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
68СловакияпзСтанислав Лоботка
26ИталияпзАнтонио Вергара
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур2 : 3Копенгаген
07.12.2025Дания — Суперлига18-й турКопенгаген0 : 2
30.11.2025Дания — Суперлига17-й тур2 : 0Копенгаген
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турКопенгаген3 : 2
23.11.2025Дания — Суперлига16-й турКопенгаген1 : 0
17.01.2026Италия — Серия А21-й турНаполи1 : 0
14.01.2026Италия — Серия А16-й турНаполи0 : 0
11.01.2026Италия — Серия А20-й тур2 : 2Наполи
07.01.2026Италия — Серия А19-й турНаполи2 : 2
04.01.2026Италия — Серия А18-й тур0 : 2Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

