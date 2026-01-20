05:17 ()
Реал Мадрид - Монако 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Реал Мадрид
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Монако, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако
Монако, Монако
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Рауль Асенсио
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
24 Испания зщ Дин Хёйсен
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
15 Турция пз Арда Гюлер
30 Аргентина пз Франко Мастантуоно
10 Франция нп Килиан Мбаппе
16 Швейцария вр Филипп Кён
2 Бразилия зщ Вандерсон
5 Германия зщ Тило Керер
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
3 Англия зщ Эрик Дайер
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
10 Россия пз Александр Головин
14 Дания нп Мика Биерет
9 США нп Фоларин Балогун
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Реал Мадрид2 : 0
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 3 : 2Реал Мадрид
11.01.2026 Суперкубок Испании Финал 3 : 2Реал Мадрид
08.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала 1 : 2Реал Мадрид
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид5 : 1
16.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Монако1 : 3
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 3Монако
03.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Монако1 : 3
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 2Монако
14.12.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 1 : 0Монако
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

