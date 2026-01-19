05:15 ()
Российская сборная заняла 36-ю строчку в обновлённом рейтинге ФИФА

Дата публикации: 19-01-2026

 

Международная федерация футбола, более известная как ФИФА, представила свежий рейтинг сборных команд, который стал первым в 2026 году. В этом обновлённом списке сборная России опустилась на три позиции относительно прошлогодней таблицы и теперь занимает 36-е место. Такой результат обусловлен, в первую очередь, неудачными выступлениями российской команды и отсутствием побед в значимых матчах.

На данный момент в арсенале сборной России, которую тренирует Валерий Карпин, находится 1524 балла. Что касается лидеров, то здесь изменений не произошло: на верхней позиции рейтинга по-прежнему расположилась команда Испании, набравшая 1877 баллов. На втором месте оказалась сборная Аргентины с результатом 1873 балла, а замыкает тройку сильнейших сборная Франции, у которой 1870 баллов.

Среди африканских команд стоит отметить сборную Марокко, которая хотя и проиграла в финале Кубка африканских наций, сумела продвинуться на три позиции вверх - с 11-й на восьмую строчку рейтинга, набрав 1736 баллов. Благодаря этому Марокко вытеснила из топ-10 хорватскую команду, у которой теперь 1716 баллов. А вот триумфатор континентального турнира - сборная Сенегала - совершил существенный рывок, поднявшись сразу с 19-й на 12-ю позицию (1706 баллов).

