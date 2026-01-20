«Барселона» проявляет интерес к вратарю «Реал Сосьедад»

Дата публикации: 20-01-2026 02:17

«Барселона» проявляет интерес к вратарю «Реала Сосьедад» Алексу Ремиро и рассматривает возможность подписания с ним контракта. Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб внимательно следит за игрой 30-летнего голкипера. Руководство «Барселоны» считает Ремиро отличным кандидатом на роль надёжного второго вратаря и достойной альтернативы Жоану Гарсии, который утвержден как первый номер ворот команды.

Деку, спортивный директор клуба, ранее уже обращал внимание на ситуацию вокруг Ремиро ещё до подписания Гарсии летом прошлого года. Сейчас, когда у «Барселоны» есть Гарсия, интерес к Ремиро не угас - сам футболист открыт к переходу и готов побороться за место в составе. Однако перед возможным трансфером каталонцы должны решить кадровые вопросы с текущеими вратарями клуба - Марком-Андре тер Штегеном и Войцехом Щенсным, ведь у обоих действующие контракты на следующий сезон.

В текущем сезоне Ла Лиги Алекс Ремиро провёл 20 матчей за «Реал Сосьедад», подтвердив свою стабильность и высокий уровень игры. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость испанского голкипера оценивается в 14 миллионов евро.

Любопытно, что в последнем туре чемпионата Испании «Барселона» уступила «Реалу Сосьедад» на выезде со счётом 1-2, что ещё раз подчеркнуло уверенную игру Ремиро против возможного будущего клуба.