Жозе Моуриньо: «Не рассчитывайте на меня и не ждите от меня реакции»

Дата публикации: 20-01-2026 02:26

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал появившиеся слухи о возможном возвращении в мадридский «Реал». Эти разговоры усилились на фоне неопределенности с будущим Альваро Арбелоа в клубе.

Известный своим необычным стилем коммуникации, португальский специалист предпочел не давать прямого ответа и отшутился, обратив внимание на абсурдность подобных спекуляций.

«Реал? Не рассчитывайте на меня, потому что это похоже на мыльную оперу. Есть хорошие мыльные оперы, но они длятся слишком долго и очень запутанны. Пропускаешь пару эпизодов — и уже сложно понять ход событий. Так что не рассчитывайте на меня, я мыльные оперы не смотрю», — заявил Моуриньо, демонстрируя свое непринятие подобных слухов.

Таким образом, наставник «Бенфики» ясно дал понять, что в данный момент его мысли сосредоточены на текущей работе и он не намерен увлекаться спекуляциями о переходах. Его слова можно воспринять как отказ от возможного возвращения в испанский клуб, по крайней мере, на ближайшее время.