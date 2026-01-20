АПЛ-клуб намерен опередить «Фенербахче» в борьбе за Н'Голо Канте

Дата публикации: 20-01-2026 02:19

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился свежей информацией о ходе переговоров между турецким клубом "Фенербахче" и саудовской командой "Аль-Иттихад" по поводу возможного трансфера французского полузащитника Н'Голо Канте. По словам журналиста, переговоры по Канте уже подходят к завершающей стадии, соглашение почти готово - стороны уточняют лишь оставшиеся детали, чтобы официально закрыть сделку.

Однако ситуацию осложняет тот факт, что агенты Канте недавно получили звонок от представителя одного из клубов английской Премьер-лиги. По информации Романо, этот клуб АПЛ проявил серьезный интерес к футболисту и хотел выяснить, возможно ли вмешаться в ход сделки и перехватить трансфер у турецкой стороны. Именно поэтому "Фенербахче" старается ускорить переговорный процесс и оказывает давление, чтобы француз скорее дал согласие на переход и не повернулся в сторону английского чемпионата.

Романо отметил, что "Фенербахче" понимает всю серьезность конкуренции со стороны английских клубов, ведь спрос на опытного полузащитника очень высок накануне чемпионата мира. Подписание такой крупной звезды, как Н'Голо Канте, может стать очень важным шагом не только для самого футболиста, но и для турецкого клуба, который надеется усилить свою среднюю линию к новому сезону и заявить о себе на международной арене.