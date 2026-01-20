05:15 ()
Хаби Алонсо и Андрей Лунин имеют шанс вновь объединиться в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 20-01-2026 02:23

 

Футбольный клуб «Тоттенхэм» обдумывает вариант назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера после его ухода из мадридского «Реала».

Руководство «Тоттенхэма» сейчас решает, стоит ли оставлять Томаса Франка у руля команды вплоть до предстоящего матча Лиги чемпионов с «Боруссией». В ближайшие часы запланировано заседание совета клуба, на котором будет принято окончательное решение по этому вопросу.

Кроме того, ранее появилась информация, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб в зимнее трансферное окно. «Тоттенхэм» проявляет интерес к подписанию голкипера сборной Украины, рассматривая его как перспективную и долгосрочную замену Гульельмо Викарио.

Таким образом, руководство лондонского клуба активно прорабатывает несколько важных кадровых вопросов, чтобы усилить тренерский штаб и вратарскую линию, что должно положительно сказаться на результатах команды в нынешнем сезоне.

