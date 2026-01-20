Объявлен неожиданный претендент на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 20-01-2026 02:28

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби рассматривается в качестве потенциального кандидата на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Согласно информации журналиста Пита О’Рурка, именно Де Дзерби считается главным претендентом на замену нынешнему тренеру "красных дьяволов". Ранее руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривало вариант с Луисом Энрике из "ПСЖ", но отказалось от этой идеи из-за отсутствия у испанского специалиста опыта работы в Английской премьер-лиге. В свою очередь, Де Дзерби имеет опыт работы в АПЛ – он возглавлял "Брайтон" на протяжении периода с 2022 по 2024 год, что является существенным преимуществом.

Стоит напомнить, что Роберто Де Дзерби был назначен на пост главного тренера "Марселя" в 2024 году. Под его руководством команда из Прованса занимает третье место в текущем турнирном рейтинге чемпионата Франции, демонстрируя стабильные результаты и эффективную игру, что привлекает внимание больших футбольных клубов.

Переход Де Дзерби в "Манчестер Юнайтед" может стать важным этапом в его карьере, учитывая амбиции и статус английского клуба. Эксперты считают, что его тактический подход и опыт работы в АПЛ могут помочь "красным дьяволам" улучшить свои позиции в чемпионате и вернуть былую славу. Официальные заявления по поводу назначения Де Дзерби на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" ожидаются в ближайшие недели.