Тоттенхэм - Боруссия Д 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 22:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
20 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Тоттенхэм Хотспур
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Боруссия Д, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
24 Англия зщ Джед Спенс
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Англия пз Арчи Грей
28 Франция пз Вильсон Одобер
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
7 Нидерланды нп Хави Симонс
19 Англия нп Доминик Соланке
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
23 Германия пз Эмре Джан
2 Бразилия пз Ян Коуто
7 Англия пз Джоб Беллингем
8 Германия пз Феликс Нмеча
10 Германия пз Юлиан Брандт
27 Германия пз Карим Адейеми
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
05.03.2019 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Боруссия Д0 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.02.2019 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур3 : 0Боруссия Д
21.11.2017 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Боруссия Д1 : 2Тоттенхэм Хотспур
13.09.2017 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Боруссия Д
17.03.2016 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 2Боруссия Д
10.03.2016 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Боруссия Д3 : 0Тоттенхэм Хотспур
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 3 : 2Тоттенхэм Хотспур
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Боруссия Д3 : 2
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Боруссия Д3 : 0
09.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 3 : 3Боруссия Д
19.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Боруссия Д2 : 0
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 1Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

