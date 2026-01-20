Тоттенхэм - Боруссия Д 20 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Боруссия Д, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|24
|зщ
|Джед Спенс
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|пз
|Арчи Грей
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|7
|нп
|Хави Симонс
|19
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|2
|пз
|Ян Коуто
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|пз
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Серу Гирасси
|Томас Франк
|Нико Ковач
|05.03.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|13.02.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|21.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|1 : 2
|13.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа H. 1-й тур
|3 : 1
|17.03.2016
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|10.03.2016
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|09.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|19.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Копенгаген
|6
|7
|25
|Бенфика
|6
|6
|26
|Пафос
|6
|6
|27
|Юнион
|6
|6
|28
|Атлетик Б
|6
|5
|29
|Олимпиакос
|6
|5
|30
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|31
|Брюгге
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|6
|1