Фабрицио Романо раскрыл, при каких условиях Юрген Клопп может возглавить «Реал»

Дата публикации: 20-01-2026 02:18

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо дал разъяснения по поводу слухов о возможных переговорах между мадридским "Реалом" и бывшим главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом. В последнее время в СМИ активно циркулировали сообщения о том, что немецкий специалист рассматривается руководством испанского клуба в качестве одного из претендентов на позицию главного тренера.

Романо отметил: "В данный момент ничего не происходит. 'Реал' сейчас не вступал в контакт с Юргеном Клоппом - никаких переговоров, никаких звонков, обсуждений или встреч не было. На сегодняшний день мадридский клуб анализирует сразу несколько кандидатур на пост главного тренера. Они действительно уважают Клоппа и ценят его достижения, но пока не планируют делать ему предложение или уговаривать его принять работу."

Он также добавил, что если Клопп решит вернуться к тренерской деятельности, "Реал" сможет рассмотреть его кандидатуру, что во многом будет зависеть от будущего Арбелоа в клубе после завершения сезона. Сейчас в тренерском штабе команды работает Альваро Арбелоа, у которого есть реальный шанс остаться на своем посту и в следующем сезоне.

Таким образом, если мадридский клуб примет решение о смене наставника летом, Клопп может войти в список возможных кандидатов. Пока же руководство "Реала" внимательно следит за ситуацией и ждет, какие планы по поводу возвращения в футбол сам озвучит немецкий тренер. На данный момент никаких официальных контактов между сторонами не было. Клоппа уважают в клубе, но это пока все, что есть на текущий момент, рассказал Романо на своем YouTube-канале.