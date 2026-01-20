«Аль-Наср» намерен продать игрока в донецкий «Шахтер»

Дата публикации: 20-01-2026 02:21

Бразильский атакующий полузащитник Уэсли Гасова, воспитанник академии «Коринтианса», оказался в центре слухов, связанных с возможным переходом в другой клуб.

Руководство клуба может принять решение о продаже футболиста в связи с ограничениями на количество легионеров в составе команды. По информации от Экрема Конура, «Аль-Наср» готов отпустить Уэсли за сумму от 10 до 15 миллионов евро.

Главным претендентом на приобретение игрока считается донецкий «Шахтер». Кроме того, интерес к полузащитнику проявляют такие клубы, как «Бенфика», «Спортинг», «Олимпиакос» и «Болонья».

Стоит отметить, что в 2024 году «Аль-Наср» выкупил 85% прав на бразильца, заплатив около 18 миллионов евро.

За текущий сезон Уэсли провел 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи, демонстрируя стабильную игру и значительный вклад в успехи команды.

Таким образом, ситуация с трансфером полузащитника привлекает внимание многих европейских и азиатских клубов, что может привести к ожесточённой борьбе за его подпись в ближайшие месяцы.