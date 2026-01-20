05:18 ()
Свернуть список

Олимпиакос - Байер 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 22:00
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
20 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Олимпиакос
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Байер, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Байер
Леверкузен, Германия
88ГрецияврКонстантинос Цолакис
23Бразилиязщ Родиней
4ФранциязщЖулиан Бьянкон
3АргентиназщФрансиско Ортега
45ГрециязщПанайотис Рецос
32АргентинапзСантьяго Эссе
96ГрецияпзХристос Музакитис
22Португалияпз Шикинью
56ПортугалияпзДаниэл Поденсе
10ПортугалиянпЖелсон Мартинш
99ИраннпМехди Тареми
28ГерманияврЯнис Бласвих
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
13Бразилиязщ Артур
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
20ИспанияпзАлехандро Гримальдо
10СШАпзМалик Тилльман
6АргентинапзИгнасио Фернандес
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ДанияКаспер Юльманн
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
10.01.2026Греция — Суперлига16-й тур0 : 2Олимпиакос
20.12.2025Греция — Суперлига15-й турОлимпиакос1 : 1
14.12.2025Греция — Суперлига14-й тур0 : 0Олимпиакос
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур0 : 1Олимпиакос
06.12.2025Греция — Суперлига13-й турОлимпиакос3 : 0
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур1 : 0Байер
10.01.2026Германия — Бундеслига16-й турБайер1 : 4
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур1 : 3Байер
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБайер2 : 0
10.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБайер2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close