Олимпиакос - Байер 20 Января прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - Байер, которое состоится 20 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|23
|зщ
|Родиней
|4
|зщ
|Жулиан Бьянкон
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|96
|пз
|Христос Музакитис
|22
|пз
|Шикинью
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|10
|нп
|Желсон Мартинш
|99
|нп
|Мехди Тареми
|28
|вр
|Янис Бласвих
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|13
|зщ
|Артур
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|20
|пз
|Алехандро Гримальдо
|10
|пз
|Малик Тилльман
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
|Хосе Луис Мендилибар
|Каспер Юльманн
|Рогьер Мейер
|10.01.2026
|Греция — Суперлига
|16-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Греция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|14.12.2025
|Греция — Суперлига
|14-й тур
|0 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Греция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 4
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Копенгаген
|6
|7
|25
|Бенфика
|6
|6
|26
|Пафос
|6
|6
|27
|Юнион
|6
|6
|28
|Атлетик Б
|6
|5
|29
|Олимпиакос
|6
|5
|30
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|31
|Брюгге
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|6
|1