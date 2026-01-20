05:18 ()
Будё-Глимт - Манчестер Сити 20 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 20-01-2026 19:45
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
20 Января 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Будё-Глимт
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Манчестер Сити, которое состоится 20 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
5 Норвегия зщ Хайтам Алеесами
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
9 Дания нп Каспер Хёг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
6 Нидерланды зщ Натан Аке
82 Англия зщ Рико Льюис
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
68 Англия зщ Макс Аллейн
33 Англия зщ Нико О'Райли
11 Бельгия пз Жереми Доку
16 Испания пз Родри
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
10.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 2Будё-Глимт
30.11.2025 Норвегия — Элитсерия 30-й тур Будё-Глимт5 : 0
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Будё-Глимт2 : 3
21.11.2025 Норвегия — Элитсерия 29-й тур 1 : 2Будё-Глимт
09.11.2025 Норвегия — Элитсерия 28-й тур Будё-Глимт5 : 0
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 2 : 0Манчестер Сити
13.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Манчестер Сити
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Манчестер Сити10 : 1
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити1 : 1
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал618
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ613
4
1/8 финала
Манчестер Сити613
5
1/8 финала
Аталанта613
6
1/8 финала
Интер М612
7
1/8 финала
Реал Мадрид612
8
1/8 финала
Атлетико М612
9
Плей-офф
Ливерпуль612
10
Плей-офф
Боруссия Д611
11
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед610
13
Плей-офф
Челси610
14
Плей-офф
Спортинг610
15
Плей-офф
Барселона610
16
Плей-офф
Марсель69
17
Плей-офф
Ювентус69
18
Плей-офф
Галатасарай69
19
Плей-офф
Монако69
20
Плей-офф
Байер69
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Карабах67
23
Плей-офф
Наполи67
24
Плей-офф
Копенгаген67
25 Бенфика66
26 Пафос66
27 Юнион66
28 Атлетик Б65
29 Олимпиакос65
30 Айнтрахт Ф64
31 Брюгге64
32 Будё-Глимт63
33 Славия П63
34 Аякс63
35 Вильярреал61
36 Кайрат61

