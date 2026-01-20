Будё-Глимт - Манчестер Сити 20 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Манчестер Сити, которое состоится 20 Января 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|5
|зщ
|Хайтам Алеесами
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|9
|нп
|Каспер Хёг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|6
|зщ
|Натан Аке
|82
|зщ
|Рико Льюис
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|68
|зщ
|Макс Аллейн
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|11
|пз
|Жереми Доку
|16
|пз
|Родри
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|Хьетиль Кнутсен
|Хосеп Гвардиола
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Норвегия — Элитсерия
|30-й тур
|5 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|21.11.2025
|Норвегия — Элитсерия
|29-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Норвегия — Элитсерия
|28-й тур
|5 : 0
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|13.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|10 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Аталанта
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|12
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Атлетико М
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Ливерпуль
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Челси
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Барселона
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Марсель
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Галатасарай
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Монако
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Байер
|6
|9
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Карабах
|6
|7
| 23
Плей-офф
|Наполи
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Копенгаген
|6
|7
|25
|Бенфика
|6
|6
|26
|Пафос
|6
|6
|27
|Юнион
|6
|6
|28
|Атлетик Б
|6
|5
|29
|Олимпиакос
|6
|5
|30
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|31
|Брюгге
|6
|4
|32
|Будё-Глимт
|6
|3
|33
|Славия П
|6
|3
|34
|Аякс
|6
|3
|35
|Вильярреал
|6
|1
|36
|Кайрат
|6
|1