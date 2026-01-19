Будущее Ефима Конопли в Шахтере официально определено

Дата публикации: 19-01-2026 23:19

Донецкий клуб «Шахтер» окончательно определился с дальнейшей судьбой своего защитника Ефима Конопли.

Хотя футболист отказался продлевать контракт и больше не входит в долгосрочные планы клуба, «горняки» не собираются лишаться его услуг в ближайшее время.

Стратегия «Шахтера» состоит в том, чтобы Конопля продолжал выступать за команду до окончания нынешнего договора, после чего покинул клуб в статусе свободного агента.

Напомним, что Конопля — воспитанник донецкой академии, который стабильно играет за первую команду с 2021 года. За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 15 результативных передач, становясь одним из ключевых игроков на своем фланге.

Ранее появлялась информация о том, что футболист принял решение не продлевать контракт с «Шахтером» и не связывать своё будущее с клубом.

Таким образом, несмотря на нежелание Конопли оставаться в клубе на долгосрочный период, руководство «Шахтера» намерено максимально использовать его потенциал до конца текущего сезона, доверяя ему важную роль в игровом составе.

Это решение связано с тем, что игрок обладает высокой квалификацией и приносит значительную пользу команде, а также с политикой клуба по оптимальному использованию имеющихся ресурсов. При этом стороны уже начали готовиться к тому, что в ближайшем будущем защитник покинет команду на правах свободного агента.

Фанаты и эксперты сферы футбола внимательно следят за развитием ситуации с Коноплей, учитывая его вклад в успехи «Шахтера» в последние сезоны, а также интерес к его персоне со стороны других клубов.