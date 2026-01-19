Лацио - Комо 19 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Комо, которое состоится 19 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|77
|зщ
|Адам Марушич
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|32
|пз
|Данило Катальди
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Жан Бутез
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|18
|зщ
|Альберто Морено
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|34
|зщ
|Диего Карлос
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|17
|нп
|Хесус Родригес
|Маурицио Сарри
|Сеск Фабрегас
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|21
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Болонья
|21
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Парма
|21
|23
|12
|Торино
|21
|23
|13
|Сассуоло
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|22
|15
|Кремонезе
|20
|22
|16
|Дженоа
|21
|20
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|21
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13