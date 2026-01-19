05:39 ()
Лацио - Комо 19 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 19-01-2026 21:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
19 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Лацио
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Комо, которое состоится 19 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Комо
Комо
94 Италия вр Иван Проведель
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
77 Черногория зщ Адам Марушич
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
32 Италия пз Данило Катальди
21 Франция пз Реда Белахьяне
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
22 Италия нп Маттео Канчелльери
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
1 Франция вр Жан Бутез
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
14 Испания зщ Хакобо Рамон
18 Испания зщ Альберто Морено
31 Косово зщ Мергим Войвода
34 Бразилия зщ Диего Карлос
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
17 Испания нп Хесус Родригес
Главные тренеры
Италия Маурицио Сарри
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Комо2 : 0Лацио
10.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Лацио1 : 1Комо
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Комо1 : 5Лацио
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 0 : 1Лацио
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Лацио2 : 2
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Лацио0 : 2
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 1Лацио
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Лацио0 : 0
15.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Комо1 : 3
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Комо1 : 1
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 3Комо
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Комо1 : 0
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 3Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2149
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2143
4
Лига чемпионов
Рома2142
5
Лига Европы
Ювентус2139
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2132
8 Болонья2130
9 Лацио2028
10 Удинезе2126
11 Парма2123
12 Торино2123
13 Сассуоло2123
14 Кальяри2122
15 Кремонезе2022
16 Дженоа2120
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2117
19
Зона вылета
Пиза2114
20
Зона вылета
Верона2013

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
