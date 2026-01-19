Эльче - Севилья 19 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Севилья, которое состоится 19 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|21
|зщ
|Лео Петро
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|8
|пз
|Марк Агуадо
|16
|пз
|Мартим Нету
|14
|пз
|Алейс Фебас
|19
|пз
|Грэйди Диангана
|11
|нп
|Херман Валера
|20
|нп
|Альваро Родригес
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|4
|зщ
|Кике Салас
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|36
|зщ
|Осо
|5
|зщ
|Танги Куасси
|20
|пз
|Джибриль Соу
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|14
|нп
|Херард Фернандес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|Эдер Сарабия
|Матиас Хесус Алмейда
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 0
|11.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|17.03.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|15.03.2015
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 0
|19.10.2014
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|18.05.2014
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 1
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 3
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|12.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|41
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|19
|41
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|20
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|20
|32
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|20
|24
|9
|Жирона
|20
|24
|10
|Эльче
|19
|23
|11
|Осасуна
|20
|22
|12
|Райо Вальекано
|19
|22
|13
|Реал Сосьедад
|19
|21
|14
|Мальорка
|20
|21
|15
|Хетафе
|20
|21
|16
|Севилья
|19
|20
|17
|Валенсия
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Алавес
|20
|19
| 19
Зона вылета
|Леванте
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|20
|13