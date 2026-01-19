05:39 ()
Эльче - Севилья 19 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 19-01-2026 22:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
19 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Эльче
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Севилья, которое состоится 19 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Севилья
Севилья
13 Испания вр Иньяки Пенья
23 Испания зщ Виктор Чуст
21 Франция зщ Лео Петро
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
3 Испания зщ Адрия Педроса
8 Испания пз Марк Агуадо
16 Португалия пз Мартим Нету
14 Испания пз Алейс Фебас
19 ДР Конго пз Грэйди Диангана
11 Испания нп Херман Валера
20 Уругвай нп Альваро Родригес
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
4 Испания зщ Кике Салас
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
36 Испания зщ Осо
5 Франция зщ Танги Куасси
20 Швейцария пз Джибриль Соу
18 Франция пз Люсьен Агуме
19 Франция пз Батиста Менди
14 Испания нп Херард Фернандес
7 Испания нп Исаак Ромеро
Главные тренеры
Испания Эдер Сарабия
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
12.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Севилья2 : 2Эльче
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Эльче1 : 1Севилья
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Севилья3 : 0Эльче
11.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Севилья2 : 0Эльче
28.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Эльче1 : 1Севилья
17.03.2021 Испания - Примера 2-й тур Севилья2 : 0Эльче
06.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Эльче2 : 1Севилья
15.03.2015 Испания - Примера 27-й тур Севилья3 : 0Эльче
19.10.2014 Испания - Примера 8-й тур Эльче0 : 2Севилья
18.05.2014 Испания - Примера 38-й тур Севилья3 : 1Эльче
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 1Эльче
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур 1 : 1Эльче
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Эльче1 : 3
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Эльче4 : 0
16.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 1Эльче
12.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Севилья0 : 1
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Севилья0 : 3
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 2 : 0Севилья
17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 0Севилья
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Севилья4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2048
3
Лига чемпионов
Атлетико М2041
4
Лига чемпионов
Вильярреал1941
5
Лига Европы
Эспаньол2034
6
Лига конференций
Бетис2032
7 Сельта1929
8 Атлетик Б2024
9 Жирона2024
10 Эльче1923
11 Осасуна2022
12 Райо Вальекано1922
13 Реал Сосьедад1921
14 Мальорка2021
15 Хетафе2021
16 Севилья1920
17 Валенсия2020
18
Зона вылета
Алавес2019
19
Зона вылета
Леванте1914
20
Зона вылета
Овьедо2013

Отзывы и комментарии к матчу

