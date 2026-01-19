05:39 ()
Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут 19 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 19-01-2026 22:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
19 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут, которое состоится 19 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Борнмут
Борнмут
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
22 Япония зщ Каору Митома
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
26 Швеция пз Ясин Аяри
30 Германия пз Паскаль Грос
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
8 Германия нп Браян Груда
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Сербия вр Джордже Петрович
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
20 Испания зщ Алехандро Хименес
23 Англия зщ Джеймс Хилл
3 Франция зщ Адриен Трюффер
16 Англия пз Маркус Таверньер
8 Англия пз Алекс Скотт
4 Англия пз Льюис Кук
22 Франция нп Эли Крупи
9 Бразилия нп Эванилсон
21 Марокко нп Амин Адли
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Андони Ираола
История личных встреч
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Борнмут
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Борнмут
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Борнмут
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Борнмут3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Борнмут
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Борнмут
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 3 : 3 7 : 6Борнмут
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Борнмут3 : 2
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Борнмут2 : 3
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Борнмут
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 4 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2250
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2243
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2243
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2236
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед2235
6 Челси2234
7 Брентфорд2233
8 Ньюкасл Юнайтед2233
9 Сандерленд2233
10 Эвертон2232
11 Фулхэм2231
12 Брайтон энд Хоув Альбион2129
13 Кристал Пэлас2228
14 Тоттенхэм Хотспур2227
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2225
17 Ноттингем Форест2222
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2217
19
Зона вылета
Бёрнли2214
20
Зона вылета
Вулверхэмптон228

