Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут 19 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Борнмут, которое состоится 19 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|22
|зщ
|Каору Митома
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|26
|пз
|Ясин Аяри
|30
|пз
|Паскаль Грос
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|8
|нп
|Браян Груда
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|4
|пз
|Льюис Кук
|22
|нп
|Эли Крупи
|9
|нп
|Эванилсон
|21
|нп
|Амин Адли
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Андони Ираола
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|04.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 5
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 3 7 : 6
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|50
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|22
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|22
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|36
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|22
|35
|6
|Челси
|22
|34
|7
|Брентфорд
|22
|33
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|33
|9
|Сандерленд
|22
|33
|10
|Эвертон
|22
|32
|11
|Фулхэм
|22
|31
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|22
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|22
|25
|17
|Ноттингем Форест
|22
|22
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|17
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|22
|8