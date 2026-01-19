Зинченко прокомментировал слухи об отписке от соцсетей ПСВ на фоне перехода в «Аякс»

Дата публикации: 19-01-2026 17:20

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы отписался от своего бывшего клуба ПСВ в социальных сетях на фоне слухов о переходе в "Аякс". Украинский футболист заявил, что данные слухи не соответствуют действительности и объяснил ситуацию подробнее.

"Я уже давно не подписан на аккаунт ПСВ," - написал Зинченко в социальных сетях. - "Старые фотографии удалил еще очень давно, и это никак не связано с последними событиями. Все эти разговоры - полный бред. Год назад, когда я выступал за 'Арсенал' и мы играли против ПСВ в Лиге чемпионов, я даже забил гол, но его не праздновал. Я всегда с большим уважением относился к этому клубу, даже несмотря на то, что был там только в аренде".

Ранее фанатский акканут "Арсенала" DailyAFC опубликовал информацию о том, что Зинченко удалил весь контент, связанный с ПСВ, и отписался от клуба перед возможным трансфером в "Аякс". Эта новость вызвала волну обсуждений среди болельщиков, однако сам игрок опроверг такие интерпретации своих действий.

Стоит добавить, что в ответе Зинченко не стал опровергать сообщения о возможном переходе в нидерландский "Аякс". Недавно эту информацию подтвердил и известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, что лишь подогрело интерес к будущему украинского защитника. Ожидается, что совсем скоро может появиться официальная информация о его новой команде.