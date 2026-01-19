Испанские СМИ: «Ванат творит чудеса - он вновь подарил радость Жироне»

Дата публикации: 19-01-2026 17:27

Авторитетное испанское издание AS опубликовало свежий материал, посвящённый украинским футболистам, выступающим за клуб Жирона. В центре внимания на этот раз оказался нападающий Владислав Ванат, который впечатлил своей результативностью, забив четыре гола в трёх последних матчах.

По мнению экспертов, Ванат совершает настоящий прорыв – он постепенно выходит из тени Артема Довбика, продолжая впечатлять и восстанавливать внимание болельщиков. "Ванат делает невозможное - поднимает команду и возвращает радость фанатам, которые теперь с большим нетерпением ждут следующих игр", – подчеркнули в издании.

За последние пять игр Жирона одержала четыре победы, что позволило клубу подняться на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Такая динамика придаёт команде дополнительную уверенность и вдохновляет игроков на новые достижения.

Украинский форвард стал важным звеном в атаке команды, демонстрируя отличную игру и результативность, что не осталось незамеченным как среди местных болельщиков, так и в футбольных аналитических кругах. Рост популярности Ваната в Испании свидетельствует о его профессиональном развитии и значимости для Жироны.