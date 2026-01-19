Валерий Карпин прокомментировал возможность возглавить «Реал Сосьедад»

Дата публикации: 19-01-2026 17:22

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о возможности возглавить в будущем испанский клуб «Реал Сосьедад». Напомним, Карпин дважды выступал за сан-себастьянскую команду: в период с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 годы. За это время он провёл в составе «Реал Сосьедад» 180 матчей и отличился 36 голами. Карпин хорошо знаком болельщикам клуба и запомнился многим своими результативными выступлениями.

«Меня уже не раз спрашивали, не хотел бы я вернуться в Испанию, особенно рассматривал ли бы предложения от «Реал Сосьедад» или «Сельты». Я всегда отвечал прямо - да, мне было бы интересно поработать там, и я не закрываю никакие двери для подобного варианта. Сейчас, однако, об этом говорить преждевременно - у меня есть контракт со сборной России, он рассчитан ещё на два с половиной года. Пока я полностью сосредоточен на работе с национальной командой. Что будет дальше - сказать сложно, никто не может знать, как сложится ситуация после окончания текущего соглашения. В футболе случается всякое», - приводит слова Карпина испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.