Юрген Клопп: выяснил, что среди тренеров меня прозвали «могильщиком»

Дата публикации: 19-01-2026 17:26

Глава футбольного департамента компании Red Bull Юрген Клопп поделился интересным фактом: недавно он узнал, что среди коллег по тренерскому цеху у него появилось необычное прозвище. До этого немецкий специалист успешно работал главным тренером таких известных клубов, как Ливерпуль и дортмундская Боруссия, где запомнился болельщикам своими яркими победами и харизмой.

- Когда я только начал заниматься этой работой, мало кто представлял, как именно всё будет устроено, да и сам я не до конца понимал, в чем будет заключаться моя деятельность. Меня зовут Юрген Клопп, но должен признаться, что у меня не было чёткого плана, чем именно я стану заниматься. Думаю, большое количество людей считало, что я просто захочу расслабиться, уйти от стресса тренерской жизни, возможно, немного попутешествовать, - отметил Клопп. - Но ведь я сам себя хорошо знаю и понимаю, что такой образ жизни меня не устроил бы, я не нашёл бы в этом счастья.

По словам Клоппа, недавно он услышал, как его среди других тренеров называют Totengraeber - "могильщик". Такое прозвище его удивило, ведь он вовсе не хотел бы ассоциироваться с чем-то мрачным. Сейчас роль Клоппа больше консультативная, хотя за ним закреплены определённые полномочия. - Я предпочитаю быть человеком, который близко общается с коллективом. В разных ситуациях мне приходится либо успокаивать людей, либо, наоборот, принимать ключевые решения, - рассказал Юрген Клопп изданию The Athletic.