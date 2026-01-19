Конфедерация футбола Африки отреагировала на скандал вокруг финала Кубка Африки

Дата публикации: 19-01-2026 17:25

Африканская конфедерация футбола выступила с официальным заявлением после инцидентов в финале Кубка африканских наций. В решающем поединке за трофей встретились сборные Сенегала и Марокко. Основное время завершилось без забитых голов - 0:0. В дополнительное время арбитр не засчитал мяч, забитый Сенегалом, а затем назначил пенальти в ворота этой же команды. Такое решение вызвало бурю эмоций у сенегальского тренерского штаба, который в знак протеста увёл команду с поля. Однако после короткой паузы игроки Сенегала вернулись на поле, Марокко не сумело реализовать пенальти, и затем сенегальцы забили победный гол, выиграв со счётом 1:0.

«Африканская футбольная конфедерация выражает обеспокоенность и осуждает неприемлемое поведение отдельных футболистов и официальных лиц во время финального матча Кубка африканских наций между Марокко и Сенегалом, который прошёл накануне вечером в Рабате.

Организация категорически не приемлет любые проявления неподобающего поведения на футбольном поле, в особенности направленные против судейской бригады, а также организаторов матча. В настоящее время рассматриваются все имеющиеся видеоматериалы, и Конфедерация намерена передать собранные данные в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства и применения необходимых мер в отношении виновных», - сказано в официальном релизе организации.