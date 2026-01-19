Апелляция «Ювентуса» по выплате Криштиану Роналду €9,8 млн отклонена судом

Дата публикации: 19-01-2026 23:06

Известный футбольный нападающий и бывший игрок туринского Ювентуса, ныне выступающий за саудовский Аль-Наср, Криштиану Роналду, одержал победу в судебной тяжбе против итальянского клуба. Согласно информации портала Football Italia, Ювентус не сумеет вернуть 9,8 миллиона евро, выплаченных португальскому футболисту по делу о невыплаченной зарплате.

Ранее итальянский клуб подал апелляцию на решение о необходимости выплатить эти средства Роналду, однако суд отклонил их жалобу. Судья подтвердил решение арбитражной инстанции от апреля 2024 года, которое обязывает Ювентус выполнить свои финансовые обязательства перед бывшим нападающим команды.

Суть спора заключалась в том, что во время пандемии коронавируса между Роналду и клубом было заключено соглашение, позволяющее Ювентусу отложить выплату заработной платы игроку. Несмотря на то что форвард покинул клуб, туринцы так и не перевели ему положенные средства, хотя были обязаны сделать это даже при уходе футболиста. Из-за этого Криштиану был вынужден обратиться в суд для защиты своих прав.

Напомним, Роналду защищал цвета Ювентуса с 2018 по 2021 год, проявив себя как один из лидеров команды и завоевав несколько титулов.