Марк Гехи подписал соглашение с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 19-01-2026 23:10

Английский защитник центрального амплуа Марк Гехи официально стал игроком «Манчестер Сити», завершив свой переход из «Кристал Пэлас» - об этом сообщает пресс-служба клуба.

За 25-летнего футболиста национальной команды Англии «горожане» заплатят сумму в размере 23 миллионов евро. Контракт подписан до 2031 года, что делает Гехи важной частью долгосрочного проекта клуба на ближайшие годы.

Интересно, что минувшим летом Марк мог стать игроком «Ливерпуля», который был готов отдать за защитника 40 миллионов евро, однако трансфер сорвался на последнем этапе переговоров и переход не состоялся.

Гехи является воспитанником «Челси», но летом 2021 года перебрался в «Кристал Пэлас» за 23 миллиона евро и сразу стал ключевым футболистом обороны «орлов». Действующий контракт игрока с лондонским клубом был рассчитан до 30 июня 2026 года, и по данным Transfermarkt рыночная стоимость оборонца оценивается в 55 миллионов евро, что подтверждает его высокую репутацию.

В нынешнем сезоне Марк вышел на поле в 33 матчах за «Кристал Пэлас», забил три гола и сделал три результативные передачи, демонстрируя не только надёжность в защите, но и полезность на стандартах и в атакующих действиях.